E’ stato identificato l'uomo che avrebbe inviato una busta indirizzata a Papa Francesco contenente tre proiettili.

Il plico, che a quanto pare proviene dalla Francia, è stato intercettato la scorsa notte al Centro meccanizzato postale di Peschiera Borromeo, nel Milanese, ed è stato poi sequestrato dai Carabinieri.

Il mittente, secondo quanto si apprende, è un uomo già noto ai gendarmi vaticani che in passato avrebbe spedito lettere in Vaticano. Non si sa dove si trovi in questo momento, non è stato ancora rintracciato. Potrebbe essere in Francia come a Roma.

Nella busta ci sarebbe anche la copia di un versamento da 10 euro, ma non è noto per cosa e in quali circostanze sarebbe stato effettuato.

Al lavoro con i gendarmi vaticani i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano, titolari dell’inchiesta.

