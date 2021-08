In Afghanistan prosegue inarrestabile la marcia delle milizie talebane verso la capitale Kabul.

In queste ore i talebani sono entrati a Jalalabad, dove di fatto non hanno trovato opposizione. "Ci siamo svegliati questa mattina con le bandiere bianche dei talebani in tutta la città. Sono entrati senza combattere", ha riferito un testimone all’agenzia Afp.

Ora, tra le grandi città del Paese, l’unica che resta sotto il controllo del governo è proprio Kabul. E a Kabul le nazioni occidentali impegnate da mesi nel ritiro definitivo stanno accelerando la smobilitazione.

Gli Usa hanno evacuato l’ambasciata, mentre la Farnesina ha organizzato un volo speciale dell’Aeronautica militare per consentire a tutti gli italiani di rientrare.

Intanto, il presidente americano Joe Biden, confermando che non è intenzione del suo governo tornare sulla decisione del definitivo disimpegno dal Paese, ha però lanciato un monito ai talebani: "Abbiamo comunicato ai loro rappresentanti a Doha, attraverso il nostro comando, che ogni azione da parte loro sul terreno in Afghanistan che mette a rischio il personale Usa o la nostra missione diplomatica riceverà una rapida e forte risposta militare Usa".

Lo stesso Biden ha autorizzato il dispiegamento di circa cinquemila soldati per un ritiro "ordinato e sicuro" del personale americano e alleato, nonché degli afghani che hanno aiutato l'esercito americano.

(Unioneonline/l.f.)

