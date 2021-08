In Afghanistan prosegue inarrestabile la marcia delle milizie talebane.

In queste ore i talebani sono entrati senza trovare opposizione a Jalalabad e anche nella capitale Kabul. I reporter presenti parlano di “spari per le strade” e di lockdown attorno ai palazzi governativi. I vertici talebani hanno però annunciato che la capitale “non sarà presa con la forza”, dando anche ordine ai militanti di consentire a chiunque lo desideri di abbandonare la città, “senza usare le armi”. E in uscita dalla capitale si registrano infatti lunghe code di auto, con migliaia di persone decise a lasciare la zona.

La capitolazione sembra infatti inevitabile e nelle ultime ore le nazioni occidentali impegnate da mesi nel ritiro definitivo dal Paese hanno accelerato la smobilitazione.

Gli Usa hanno evacuato l’ambasciata, mentre la Farnesina ha organizzato un volo speciale dell’Aeronautica militare per consentire a tutti gli italiani di rientrare.

Intanto, il presidente americano Joe Biden, confermando che non è intenzione del suo governo tornare sulla decisione del definitivo disimpegno dal Paese, ha però lanciato un monito ai talebani: "Abbiamo comunicato ai loro rappresentanti a Doha, attraverso il nostro comando, che ogni azione da parte loro sul terreno in Afghanistan che mette a rischio il personale Usa o la nostra missione diplomatica riceverà una rapida e forte risposta militare Usa".

Lo stesso Biden ha in questi giorni autorizzato il dispiegamento di circa cinquemila soldati per un ritiro "ordinato e sicuro" del personale americano e alleato, nonché degli afghani che hanno aiutato l'esercito americano.

Intanto, da più parti si levano gli appelli contro una possibile escalation di violenza. “Mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan”, ha detto, tra gli altri, Papa Francesco. Aggiungendo: “Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo".

Il messaggio del Papa

Da quanto si apprende, a Kabul sarebbero in corso trattative tra il governo legittimo e i leader talebani per la formazione di un nuovo esecutivo “di transizione”, che potrebbe essere guidato dall'ex ministro dell'Interno afghano ed ex ambasciatore in Germania Ali Ahmad Jalali, che prenderà il posto dell’attuale presidente Ghani.

Un portavoce dei taliban, inoltre, ha assicurato che il nuovo governo si impegnerà a rispettare i diritti delle donne e a consentire loro, in netta discontinuità con il passato, l'accesso all'istruzione.

Lo stesso portavoce ha riferito che gli insorti vogliono che nei prossimi giorni "le persone riprendano le loro normali attività", e che

"non ci sarà vendetta contro tutti coloro che lavorano con l'amministrazione di Kabul o con le forze straniere".

"Vogliamo – viene aggiunto - che tutte le ambasciate continuino il loro lavoro, non ci saranno rischi per i diplomatici. Tutti dovrebbero continuare il lavoro che stavano facendo in passato".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata