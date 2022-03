Dietrofront in Afghanistan dove i talebani hanno ordinato la chiusura delle scuole secondarie femminili. La decisione è arrivata a poche ore dalla riapertura e in totale contraddizione con quanto stabilito in precedenza attraverso un annuncio del ministero dell’Istruzione.

Tornati al potere nello scorso agosto, i talebani avevano annunciato l’intenzione di revocare il divieto all’istruzione secondaria per le giovani donne. Ora tutto è di nuovo cambiato e l’apertura interrotta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata