L'accordo sul grano rischia di disintegrarsi ancor prima di vedere la luce sotto il fuoco dei missili di Vladimir Putin. A meno di 24 ore dalla firma a Istanbul dell'intesa mediata da Onu e Turchia sull'esportazione dei cereali ucraini da tre porti del Mar Nero (Odessa, Chernomorsk e Yuzhny), Kiev accusa Mosca di aver lanciato quattro missili da crociera Kalibr proprio contro il porto di Odessa, ed esattamente nel luogo che ospita uno dei magazzini di grano.

"Questo dimostra solo una cosa", che Mosca "troverà il modo di non attuare" l'intesa, ha attaccato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ancora più duro il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko, che ha parlato di uno "sputo di Putin in faccia al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, che hanno compiuto enormi sforzi per raggiungere un accordo".

Mosca tuttavia nega per interposta persona, evitando dichiarazioni dirette. "I russi ci hanno detto che non hanno assolutamente nulla a che fare con questo attacco e che stanno esaminando la questione molto da vicino", ha precisato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, pur dicendosi "preoccupato". E in mattina precisa, l’attacco c’è stato affermano fonti diplomatiche, ma “abbiamo distrutto infrastrutture militari”.

Inizialmente si era parlato anche di vittime, ma in serata un nuovo bilancio fornito dal capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Maksym Marchenko parlava invece di "alcuni feriti e danni all'infrastruttura portuale".

Intanto Zelensky in un post pubblicato su Facebook scrive che la guerra “non ha spezzato e non spezzerà l’Ucraina, non ha fermato la vita nel nostro Paese e non lo farà. E di sicuro non ci renderà ostaggi dell’orrore che gli invasori hanno portato nel nostro Paese. Resisteremo, proteggeremo ciò che è nostro e vinceremo”.

Ore 9.40 – Mosca: “A Odessa colpite infrastrutture militari”

La Russia afferma di aver distrutto "infrastrutture militari" ucraine nell'attacco al porto di Odessa. Lo riferiscono fonti della diplomazia russa.

Ore 9.30 – Zelensky: “La guerra non ci spezzerà”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice convinto che la guerra non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook, scrive Ukrinform. "Cinque mesi. Dopo otto anni. La guerra non ha spezzato e non spezzerà l'Ucraina. Non ha fermato la vita nel nostro Paese e non lo farà. E di sicuro non ci renderà ostaggi dell'orrore che gli invasori hanno portato nel nostro Paese. Resisteremo. Proteggeremo ciò che è nostro. Vinceremo!", ha scritto Zelensky pubblicando anche foto di militari e civili ucraini.

Ore 9 – Forti esplosioni a Melitopol

Forti esplosioni son o state udite nella notte a Melitopol e nei suopi pressi. Lo ha affermato il sindaco della città ucraina, Ivan Fedorov, in un post su Telegram, riferisce Ukrinform. Secondo le indicazioni di Fedorov, le esplosioni sono state udite presso l'aeroporto di Melitopol da dove si è notato alzarsi anche del fumo.

