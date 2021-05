“Il venerdì o il sabato sera bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere" il dolore. E “prendevo anche droghe per sentire meno".

Sono le nuove, choccanti rivelazioni di Harry d’Inghilterra, contenute in un documentario, dal titolo “The me can’t you see”, in onda da oggi su Apple Tv.

Nella serie Harry torna a parlare di sé con Oprah Winfrey, che già nelle scorse settimane aveva raccolto un’altra esplosiva confessione del secondogenito del principe Carlo e della moglie Meghan. E, di sé dipinge un quadro a tinte più che fosche, fatto di alcol, droghe, ansia e attacchi di panico.

Il periodo più buio della sua vita, racconta, è stato dai 28 ai 32 anni. Ma il vero e proprio “incubo”, come lo definisce lui stesso, sarebbe iniziato subito dopo la morte dell’amata madre Diana, avvenuta nel 1997.

Dichiarazioni destinate, come già l’intervista concessa assieme a Meghan, con cui è “fuggito” negli Stati dopo aver rinunciato allo status reale, a sollevare nuove polemiche dentro e fuori casa Windsor.

