Kamala Harris rompe il silenzio e dal quartier generale del partito democratico a Washington commenta per la prima volta il risultato delle presidenziali americane 2024, che ha visto lei sconfitta e Donald Trump centrare la rielezione alla Casa Bianca con una netta e schiacciante vittoria.

«Il mio cuore – ha esordito Harris – è pieno di gratitudine per la fiducia che avete riposto in me e di amore per il nostro paese. Il risultato – ha aggiunto – non è quello che volevamo e quello per cui abbiamo lottato. Ma ascoltatemi quando vi dico che la luce della promessa dell’America splenderà sempre. Noi non ci arrenderemo e continueremo a lottare».

Harris si è detta anche «orgogliosa della corsa che abbiamo fatto in tutti i 106 giorni della campagna, per unire le persone, con entusiasmo e gioia». E ha proseguito: «Dobbiamo accettare il risultato delle elezioni e mi sono già congratulata con il presidente eletto Donald Trump, assicurandogli che ci adopereremo per agevolare al meglio la transizione».

E ancora: «Riconosco la sconfitta, perché è questo che differenzia una democrazia rispetto a una tirannia. Ma non smetterò di lottare per la libertà, la giustizia e gli ideali che riflettono l’America al suo meglio. E così anche per la battaglia delle donne che hanno il diritto di decidere per il loro corpo e per tutte le altre battaglie per i diritti. Su questo non mi arrenderò mai».

«Questo non è il momento di alzare le braccia in aria, ma di rimboccarsi le maniche», ha detto Harris, rivolgendosi in particolare ai giovani. «So che ora vi sembra tutto buio», ha concluso, ma «solo quando è abbastanza buio si possono vedere le stelle».

(Unioneonline/l.f.)

