È salito ad almeno 2.189 morti, 12 mila feriti e 332 dispersi il tragico bilancio del terremoto che ha colpito Haiti. Lo ha reso noto ieri sera la Protezione civile locale, sul suo account Twitter.

“Le operazioni di salvataggio stanno continuando", ha aggiunto la fonte. Ma il sudovest del Paese caraibico è in preda al caos, con le vittime del terremoto che devono fare i conti anche col maltempo innescato dal passaggio dell'uragano Grace.

"Abbiamo circa 600.000 persone direttamente colpite e che necessitano di assistenza umanitaria immediata", ha affermato Jerry Chandler, direttore della Protezione civile haitiana.

Il primo ministro Ariel Henry ha dichiarato lo stato d'emergenza che resterà in vigore per un mese in un Paese già gravemente provato da una profonda crisi civile e politica culminata un mese fa nell'uccisione del presidente Moise.

Sono tre, in particolare, le province più martoriate dal sisma: Nippes, Grand Anse e Sud, un territorio sul quale vive il 16% del totale della popolazione haitiana.

La solidarietà della comunità internazionale comincia a manifestarsi, con l'arrivo dei primi aerei con aiuti umanitari nell'aeroporto della capitale, Port-au-Prince.

