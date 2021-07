Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato ucciso questa mattina da un commando che ha fatto irruzione nella sua abitazione. Sua moglie, Lady Martine, è morta dopo il trasporto in ospedale e per le gravi ferite riportate.

Secondo quanto riferito dal primo ministro, Claude Joseph, che ha assunto la conduzione del Paese e ha decretato lo stato d’assedio su tutto il territorio nazionale, si è trattato di un atto “disumano e barbaro”. Da una prima ricostruzione, il gruppo che sembra fosse composto da “elementi stranieri” è entrato nella villa intorno all’una di notte (le 7 italiane). I vicini hanno notato degli uomini in tuta mimetica nera e hanno poi sentito spari di armi di grosso calibro e levarsi dei droni.

Moise si era insediato nel 2017 e dal gennaio 2020 governava per decreto senza la presenza di un Parlamento. In questi anni le proteste da parte delle associazioni politiche, sociali e religiose sono state molto numerose: lo accusavano di aver creato ad Haiti una profonda crisi politica e costituzionale anche con l’uso di bande armate per restare al potere.

Nella giornata di ieri aveva nominato un nuovo primo ministro, Ariel Henry, in vista delle elezioni che avrebbero portato il 26 settembre allo svolgimento di un referendum costituzionale e all'elezione di un presidente e di un nuovo Parlamento.

L'aeroporto internazionale di Port-au-Prince, ad Haiti, è stato chiuso al traffico dopo l'assassinio del presidente. Gli aerei in avvicinamento sono stati costretti a tornare indietro o a modificare la loro rotta.

"Siamo scioccati e rattristati”, il commento di Joe Biden, “condanniamo questo atto odioso". Il presidente americano ha poi espresso le sue condoglianze al popolo dell'isola caraibica offrendo assistenza mentre gli Usa "continuano a lavorare per una Haiti sicura".

