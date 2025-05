Donald Trump ha affermato di credere ancora che Vladimir Putin sia pronto a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, ma è tornato a minacciare sanzioni contro Mosca se non accetterà un'intesa. «Imporrò sanzioni se non raggiungeremo un accordo», ha detto a Fox News.

«Sarebbe devastante per la Russia, perché sta attraversando un periodo difficile con l'economia, i prezzi del petrolio sono bassi», ha affermato Trump. In ogni caso, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito: «Ho un ottimo rapporto con Putin e penso che troveremo un accordo. Dobbiamo incontrarci».

Sulla guerra, Trump aggiunge come «credo che Putin sia stanco di tutta questa faccenda, non sta andando bene e vuole tornare a farlo».

