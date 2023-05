«Le forze ucraine non hanno sfondato la linea del fronte, la situazione militare è sotto controllo».

Così il ministero della Difesa russo, dopo che un gruppo di blogger militari hanno raccontato – con un post su Telegram – dei progressi ucraini a nord e a sud della città orientale di Bakhmut, con alcuni che suggerivano l'inizio di una controffensiva di Kiev.

«Le dichiarazioni diffuse dai singoli canali sulla "scopertura” della difesa russa in varie sezioni della linea di contatto e della situazione in peggioramento per le nostre forze non sono vere», si legge nella dichiarazione del ministero secondo il quale «le nostre unità d'assalto stanno facendo progressi nella parte occidentale di Bakhmut con il supporto aereo e dell’artiglieria. Combattiamo per respingere le truppe ucraine in direzione di Maloilyinovka». «Il nemico subisce perdite significative in termini di personale militare e hardware», affermano inoltre i funzionari della Difesa.

Ma la risposta di Kiev non si è fatta attendere. «A Bakhmut è in corso un’intensa fase offensiva delle forze ucraine. Il nemico è per lo più sulla difensiva. E in posizione di shock» ha scritto su Telegram uno degli ufficiali ucraini sul fronte, il maggiore Maksym Zhorin. «I russi devono tenere una difesa pesante e la loro avanzata è per ora fuori discussione. In questo momento si stanno verificando eventi dinamici sul fianco meridionale e su quello settentrionale di Bakhmut, ma non parleremo ancora del risultato», ha affermato Zhorin. E sulla «mancanza di munizioni della Wagner o di altre unità russe, posso assicurarvi che a loro non mancano le armi», ha aggiunto.

