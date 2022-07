I militari russi e le truppe separatiste dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) hanno affermato di essere entrate nella città di Siversk, nell'oblast sudorientale ucraino di Donetsk. "La città è sotto il nostro controllo operativo e sono in corso operazioni di rastrellamento: Siversk sarà presto completamente liberata dalle truppe ucraine", dichiara una fonte delle truppe della Lpr ripresa dall'agenzia russa Tass. Ieri l'intelligence britannica aveva riferito che "la Russia probabilmente riuscirà a conquistare diverse piccole città del Donbass nel corso della settimana, tra cui Siversk e Dolyna".

Intanto dalle 5 di questa mattina a Mykolaiv si sono avvertite potenti esplosioni e per tutta la notte hanno risuonato gli allarmi aerei. “Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi e di non postare foto e video dai luoghi in cui si trovano", ha scritto sui social il sindaco Oleksandr Senkevich.

L’Unione europea invece si prepara all'emergenza gas: nella bozza del piano per affrontarla la Commissione chiede "l'abbassamento del termostato di un grado" nelle case. La crisi energetica insieme all'esito incerto della guerra in Ucraina affonda le previsioni economiche dell'Eurozona per il 2022-2023, che saranno presentate oggi dal commissario Gentiloni.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 9.06 – 12 attacchi su aree popolate tra Lugansk e Donetsk

"L'esercito russo ha lanciato 12 attacchi aerei e missilistici su aree popolate al confine tra la regione di Lugansk e la regione di Donetsk. Continuano i massicci attacchi di artiglieria e mortaio e vengono utilizzati sistemi di tiro al volo. Attraverso piccoli insediamenti, i russi stanno cercando di sfondare a Siversk e aprire la strada a Bakhmut, motivo per cui stanno distruggendo tutto ciò che hanno di fronte. Ora sono all'offensiva in direzione di Verkhnokamyansky, le ostilità continuano". Lo ha scritto su Telegram il governatore ucraino di Lugansk, Serhgiy Gaidai, riportato dal Guardian.

***

Ore 7.56 – Kiev, nuovo tentativo dei russi di attaccare l’isola dei Serpenti

Nuovo tentativo dell'esercito russo nella notte di attaccare la strategica isola dei Serpenti nel Mar Nero, ma le bombe sono cadute in mare. Lo riferisce un aggiornamento del comando operativo Sud dell'Ucraina, citato dal Guardian. Il consigliere presidenziale ucraino Anton Herashchenko ha aggiunto: "Un paio di caccia Su-27 hanno cercato di bombardare Snake Island, le bombe sono cadute in mare, vicino all'isola".

© Riproduzione riservata