La Corea del Nord avrebbe fornito razzi e missili al gruppo di paramilitari mercenari filorussi Wagner in Ucraina.

Lo ha reso noto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano John Kirby, come riporta la Cnn. Gli Stati Uniti hanno rilasciato una serie di fotografie che mostrano un treno russo giunto a novembre in Corea del Nord e poi rientrato in patria con quello che si presume essere un carico di armi. «Questi trasferimenti dalla Corea del Nord sono in diretta violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» ha affermato Kirby, aggiungendo che «l'Occidente è certamente preoccupato che lo Stato dell’Asia orientale possa pianificare di espandersi e fornire più attrezzature militari o sostenere tali consegne».

Nel frattempo però l’offensiva russa non si è fermata e Kiev continua a resistere, sotto il fuoco nemico. Nella città di Vovchansk, nella regione orientale di Kharkiv, una donna è morta a causa di una granata lanciata nei pressi della sua abitazione. Il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Synegubov: «Il nemico continua a terrorizzare la popolazione civile della regione di Kharkiv negli insediamenti di confine dei distretti di Kupyan, Chuguyiv e Kharkiv. Durante la giornata di ieri, gli occupanti hanno bombardato Vovchansk, Kupyansk, Strilecha, Vilcha, Ogirtseve e altri insediamenti con artiglieria, carri armati e mortai».

Nelle ultime 24 ore però – secondo il report dello Stato maggiore ucraino – le forze di difesa ucraine hanno respinto gli attacchi di Mosca nelle aree di 12 insediamenti nelle regioni di Donetsk e Lugansk e a Bakhmut. Ieri invece l’esercito di Putin ha lanciato sette attacchi missilistici sulle città di Kramatorsk e Gulyaipole e 15 attacchi aerei. Lo stesso Stato maggiore, su Facebook, ha annunciato che «le perdite della Russia in Ucraina hanno superato la soglia di 120.000 militari. Nel corso dell'ultima giornata, 860 nemici sono stati eliminati, ora le perdite totali della Federazione Russa dal 24 febbraio a oggi ammontano a 120.160 soldati».

