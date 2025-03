La Commissione europea ha annunciato una serie di contromisure per rispondere alle «ingiustificate restrizioni commerciali» volute da Donald Trump e alle tasse statunitensi del 25% su acciaio e alluminio. L’Ue applicherà dazi doganali «forti ma proporzionati» su una serie di prodotti americani a partire dal primo aprile. L'Unione europea «si rammarica profondamente» delle misure decise dal presidente Donald Trump, ha affermato in una nota la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

I dazi doganali del 25% su acciaio e alluminio, voluti da Donald Trump, sono entrati in vigore segnando una nuova fase nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali. Il presidente americano aveva già tassato le importazioni di acciaio e alluminio durante il suo primo mandato (2017-2021), ma questa nuova tassa intende essere «senza eccezioni e senza esenzioni», ha assicurato Trump durante l'annuncio all'inizio di febbraio.

Le replica europea, ha spiegato von der Leyen, avverrà in due fasi. Il 1° aprile, le contromisure dell'Ue - istituite nel 2018 e nel 2020 in risposta ai dazi doganali statunitensi della prima amministrazione Trump - saranno automaticamente ripristinate, poiché la loro sospensione scadrà il 31 marzo. I nuovi dazi saranno pienamente in vigore dal 13 aprile. «I dazi doganali sono tasse. Sono dannosi per gli affari e ancora peggio per i consumatori», ha aggiunto von der Leyen, che sottolinea quanto in gioco ci siano non solo posti di lavoro ma anche i prezzi dei beni che «aumenteranno, in Europa e negli Stati Uniti». Ecco perché, ha aggiunto von der Leyen, «le contromisure che adottiamo oggi sono forti ma proporzionate».

(Unioneonline/v.f.)

