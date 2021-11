Una brutta esperienza quella vissuta da un gruppo di giovani italiani a Varsavia. I sette ragazzi, tutti originari della zona di Scandicci (Firenze), sono andati in Polonia per trascorrere il fine settimana e con l’occasione far visita a due amici che si trovano in città per l’Erasmus.

La notte tra venerdì e sabato erano fuori da una discoteca quando sono stati sorpresi da diversi aggressori che indossavano noccoliere e li hanno riempiti di botte. Dai primi accertamenti sembra che i nostri connazionali siano rimasti vittime di uno scambio di persona ma non è chiaro il motivo che ha scatenato tanta violenza.

Tre i feriti più gravi ricoverati in ospedale.

La polizia di Varsavia prosegue le indagini per risalire ai responsabili.

