Tragedia in Indonesia, nel corso di una iniziativa scolastica lungo le rive del fiume Cileuer, nella provincia di Giava Occidentale.

Qui undici studenti di scuola media sono annegati, dopo essere caduti in acqua. Altri 10 ragazzini sono stati invece tratti in salvo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, 150 giovanissimi allievi di una scuola islamica stavano partecipando alla pulizia del fiume. Divisi a gruppi, si tenevano per mano, ma all’improvviso uno di loro è finito in acqua, trascinandosi dietro altri venti compagni.

I soccorritori sono poi riusciti a trarne in salvo dieci, per altri undici ragazzini, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

(Unioneonline/l.f.)

