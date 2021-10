È morto travolto da un'onda in Costa Rica Marco Penza, 27enne di Limbiate (Monza e Brianza), che era partito da meno di un mese per fare una esperienza come volontario in un campo per la salvaguardia delle tartarughe.

Stava nuotando insieme a un'altra volontaria, una 19enne di nazionalità statunitense, quando la corrente li ha trascinati. Lei è stata salvata dai colleghi, lui è scomparso inghiottito dal mare.

Adesso il padre e il fratello sono partiti per l'America centrale mentre gli amici hanno organizzato una raccolta fondi per le spese delle ricerche e per portare la salma in Italia.

"Amava i viaggi ed era una persona molto attiva. Amava l'arrampicata e passare tempo all'aperto, in mezzo alla natura", hanno spiegato.

Sulla sua pagina Instagram, si vede la passione di Marco per i viaggi, per la natura, e la fotografia.

Fra gli ultimi scatti proprio quelle di cascate e paesaggi del Costa Rica, un'immagine con gli amici a fare il bagno ai piedi di una cascata accompagnata da una citazione "perché a stare fermo ti opponi al flusso della vita. Diventi una pietra, quando invece dovresti essere un fiume".

