«I legami tra le nostre società, le nostre economie, le nostre università, i nostri artisti, che fanno vivere ogni giorno questo rapporto così unico che esiste tra l'Italia e la Francia». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in una dichiarazione congiunta con la premier Giorgia Meloni, volata a Parigi per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030.

«È questa amicizia – ha aggiunto Macron rivolto a Meloni – che mi interessa prima di tutto, signora presidente del Consiglio, quella che permette talvolta di far vivere le controversie, i disaccordi, ma in un quadro sempre rispettoso perché si iscrive in una storia più grande e profonda di noi».

Con la Francia, ha detto invece la premier italiana, «condividiamo una sensibilità comune su molte materie, penso al tema del Mediterraneo, in particolare con riferimento alla Tunisia e alla Libia, rispetto ai quali lavoriamo con obiettivi convergenti».

