Mistero a New York dove due italiani sono stati trovati morti in un hotel.

La notizia è stata diffusa dal Consolato italiano al comando dei carabinieri di Rovigo, città della quale le vittime, due soci in affari nel settore dell’arredamento, erano originarie.

Per ora le informazioni sono pochissime, non si sa quale sia la causa del duplice decesso, sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità.

Luca Nogaris, il 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48enne, era un arredatore d’interni. Erano a New York per motivi di lavoro.

