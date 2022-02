Anche il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier fa il bis.

L’esponente dei socialdemocratici Spd, 66 anni, è stato rieletto per un secondo mandato, cosa non infrequente in Germania, mentre in Italia è avvenuta solamente in due casi.

La rielezione di Steinmeier per altri cinque anni è stata annunciata dal presidente del Bundestag, Bärbel Bas. La sua candidatura era ampiamente sostenuta dai delegati che formano l'Assemblea costituita ad hoc per votare il capo dello Stato e ha ottenuto 1.045 voti sui 1.437 espressi.

Nel suo discorso, Steinmeier ha parlato anche della situazione ad altissima tensione al confine tra Ucraina e Russia. “Siamo nel bel mezzo di un rischio di conflitto militare, di una guerra in Europa orientale ed è la Russia a esserne responsabile", ha detto il riconfermato presidente.

Dall’Italia è arrivato subito il messaggio di congratulazioni di Sergio Mattarella: "La sua rielezione a Presidente Federale, per la quale ho il piacere di porgerle le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i miei affettuosi auguri, è per me ragione di gioia e soddisfazione profonde”, si legge nel messaggio del Quirinale. “Ciò – aggiunge Mattarella – sia per l'amicizia che ci lega sul piano personale sia per la rilevanza che la sua rielezione riveste per la Germania e per l'Europa tutta. Il rinnovo del suo alto incarico rappresenta un'inequivocabile testimonianza della fiducia che il popolo tedesco ripone nella sua persona, sicuro riferimento di unità in tempi segnati da disagi e incertezze", conclude il presidente della Repubblica.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata