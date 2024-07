Anche George Clooney, superstar di Hollywood e protagonista della raccolta fondi per la campagna elettorale del partito democratico Usa in vista delle presidenziali, chiede il ritiro dalla corsa di Joe Biden.

«Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può. È terribile da dire ma il Joe Biden che ho incontrato tre settimane fa per una raccolta fondi non era il Joe Biden del 2010. Non era il Joe Biden del 2020. Era la stessa persona che abbiamo visto al dibattito», ha affermato l’attore, come ha riportato il New York Times.

Una presa di posizione eccellente – e influente – che arriva nel pieno del dibattito sull’opportunità o meno che l’ultraottantenne presidente uscente, apparso in difficoltà e addirittura spaesato in molte uscite pubbliche recenti e anche nel primo dibattito tv contro Donald Trump, debba proseguire nella corsa per la rielezione alla Casa Bianca.

Secondo le indiscrezioni, in molti nel partito democratico Usa sarebbero favorevoli a un suo passo indietro prima della convention di agosto, magari a favore della sua attuale vice, Kamala Harris.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata