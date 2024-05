A Gaza i soldati israeliani hanno trovato i corpi senza vita di tre ostaggi. Lo ha annunciato il portavoce militare dello Stato ebraico, Daniel Hagari.

Sarebbero stati uccisi il 7 ottobre 2023, il giorno dell’attacco di Hamas in territorio israeliano che ha dato il via al conflitto ancora in corso.

Secondo Hagari si tratta di Amit Buskila (28 anni), Itzhak Galarenter (56) e di Shani Louk, la giovane di 23 anni il cui volto è diventato uno dei simboli del sanguinoso assalto dei miliziani palestinesi.

Da quanto si apprende, i tre stavano partecipando al rave “Nova Festival” e dopo il raid di Hamas avevano provato a rifugiarsi in un kibbutz, a Mefalsim. Ma qui sono stati raggiunti e – ha affermato il portavoce – «uccisi in maniera atroce». I loro cadaveri sarebbero poi stati portati all’interno della Striscia.

I corpi sono stati ora recuperati nel corso di un’operazione congiunta tra lo Shin Bet e l'esercito e trasferiti in Israele per il riconoscimento.

