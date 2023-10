Italia in campo per dare assistenza alla popolazione civile palestinese, nel pieno dello scontro tra esercito israeliano e milizie di Hamas.

«Un altro C-130 dell'Italian Air Force con la seconda tranche di aiuti umanitari per Gaza è atterrato all'aeroporto di Al Arish, in Egitto, e sta procedendo allo scarico del materiale», ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il volo è stato organizzato in cooperazione tra il ministero degli Esteri, l'Onu e la Mezzaluna Rossa e gli aiuti saranno trasportati a Gaza tramite il valico di Rafah.

Lo stesso Crosetto, con un post pubblicato su X, ha aggiunto: «Nel frattempo stiamo organizzando la possibilità di portare a Gaza un ospedale da campo».

«Era importante – aveva spiegato il ministro nelle scorse ore – che in un momento in cui sta avvenendo una tragedia per l'umanità dessimo un segnale. Un segnale a chi in questo momento sta subendo l'impatto maggiore: i palestinesi che abitano Gaza, bambini, uomini e donne che non c'entrano nulla con Hamas ma che si devono spostare, non hanno cibo nè medicine o un posto in cui stare e quindi io penso che tutto il resto del mondo debba muoversi. Noi siamo stati i primi con la Gran Bretagna e la Francia a muoverci per aiutare e mi auguro che ci sia una gara in tutto il mondo».

