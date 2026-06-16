Marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all'imbarcazione nel Canale della Manica. Lo riferiscono i media del Regno Unito.

L'episodio si è verificato martedì mattina e ha coinvolto la fregata russa Admiral Grigorovich, che si trovava nello specchio d'acqua tra l'Isola di Wight e la Normandia.

La notizia è stata confermata da Mosca: «Al fine di attirare l'attenzione dell'equipaggio dello yacht, sono stati sparati razzi di segnalazione e sono stati emessi segnali acustici. Nonostante queste misure, l'imbarcazione ha continuato il suo pericoloso avvicinamento», ha affermato il ministero della Difesa russo in una dichiarazione. In seguito a ciò, «il comandante della fregata ha deciso di sparare colpi di avvertimento in direzione dell'imbarcazione utilizzando le armi leggere della nave», ha aggiunto il ministero.

(Unioneonline)

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