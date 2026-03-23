Parigi
23 marzo 2026 alle 09:44
Francia, morto l'ex premier Lionel Jospin: aveva 88 anniCapo del governo dal 1997 al 2002, fu primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997
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L'ex primo ministro socialista francese Lionel Jospin è morto ieri all'età di 88 anni: l’annuncio dalla sua famiglia.
A gennaio, Jospin aveva fatto intendere di essersi sottoposto a "un intervento chirurgico importante", senza però rivelarne i dettagli.
Capo del governo dal 1997 al 2002, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si era candidato senza successo alla presidenza francese nel 1995 e nel 2002.
(Unioneonline)
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