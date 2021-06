Dopo l’aggressione al presidente Emmanuel Macron, preso a schiaffi da un giovane (poi condannato a 4 mesi di reclusione) durante una visita ufficiale nella Drome, un altro big della politica francese nel mirino di un contestatore. Si tratta del leader del partito di estrema sinistra transalpina La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che è stato raggiunto da un lancio di farina alla partenza della manifestazione organizzata a Parigi contro l'estrema destra.

Mélenchon – riferisce la stampa francese – stava rispondendo alle domande dei giornalisti a Place de Clichy, quando un ragazzo gli ha lanciato una manciata di farina imbiancandolo sui capelli e sul viso. L'autore del gesto è stato immediatamente allontanato dal servizio d’ordine del corteo e poi è stato identificato dalla polizia. Si tratterebbe, come lui stesso ha spiegato ai cronisti, di un giovane vicino agli ambienti sovranisti.

"C'è grande tensione - ha commentato poi Mélenchon - in questo caso non so quale fosse il motivo di lanciarmi addosso della farina...ma un limite è stato oltrepassato. Se non mi vedete troppo agitato è perché avrebbe potuto andare peggio...sono gesti intimidatori, ma anche se è spiacevole non bisogna indietreggiare. La reazione giusta è avere solidarietà e sangue freddo. Non mi fanno paura".

