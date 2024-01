Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha nominato Gabriel Attal, finora ministro dell'Educazione, nuovo primo ministro al posto di Elisabeth Borne.

È la prima mossa dell'annunciato rimpasto con il quale il presidente intende rilanciare il suo mandato.

Attal, 34 anni, ha cominciato il suo cammino in politica nella gauche, con il Partito socialista, poi è diventato uno dei fedelissimi di Macron ed ha ottenuto ottimi risultati, anche di popolarità, prima come portavoce del governo, poi come ministro.

La Borne, 62 anni, si era dimessa ieri dopo un colloquio di un'ora all'Eliseo con Macron. Era stata nominata da Macron alla carica di primo ministro - la seconda donna nella storia della Quinta repubblica dopo Edith Cresson - nel maggio 2022, subito dopo l'inizio del suo secondo mandato all'Eliseo. Il percorso della Borne è stato tutto in salita, a partire dalla riforma delle pensioni passata grazie alla fiducia posta in Parlamento e molto contestata dalle piazze e dall'opposizione, e poi con la legge sull'immigrazione.

Attal è il più giovane primo ministro della Quinta Repubblica. È anche il primo gay dichiarato, sposato con Stéphane Séjourné, eurodeputato del partito di Macron.

A 29 anni, fu nominato viceministro per la Gioventù, e anche in quel caso fu il più giovane della Quinta repubblica.

