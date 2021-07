Da questa mattina in Francia è obbligatorio presentare il Green Pass per accedere nei cinema, nei musei o negli impianti sportivi.

I francesi dunque iniziano a preparare i documenti, devono presentare una prova di avvenuta vaccinazione oppure un test negativo effettuato nelle ultime 24 ore.

Oltralpe i contagi stanno esplodendo, la variante Delta fa sempre più paura: si è passati in una settimana da meno di 7mila a 18mila casi giornalieri. Una “cosa mai vista”, ha detto il ministro della Salute Olivier Veran.

Il governo parla senza mezzi termini di “quarta ondata”, e il presidente Emmanuel Macron presiede all’Eliseo un consiglio di Difesa sanitario per fare il punto della situazione e varare nuove misure, che saranno illustrate in tv dal premier Jean Castex. Non sono escluse nuove restrizioni locali.

Da oggi il pass è obbligatorio nei luoghi di cultura e di svago, mentre l’Assemblea Nazionale sta esaminando il progetto da inizio agosto dovrebbe estenderlo anche a caffè, ristoranti, treni e bus di lunga percorrenza. L’ondata di proteste che si è sollevata nel Paese potrebbe spingere l’esecutivo a fare un passo indietro, almeno su bar e ristoranti.

