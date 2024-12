Con venti che hanno superato i 220 km/h, il ciclone Chido - il più intenso che abbia colpito Mayotte negli ultimi 90 anni - ha devastato sabato il piccolo arcipelago francese nell’Oceano Indiano, dove circa un terzo della popolazione vive in baraccopoli completamente distrutte. Nelle isole è in corso una corsa contro il tempo per aiutare le vittime, alle prese con cibo e acqua che scarseggiano e un numero indefinito di dispersi da trovare.

I ministri dimissionari dell'Interno e dell'Oltremare, Bruno Retailleau e François-Noël Buffet, sono attesi nel dipartimento più povero della Francia nella tarda mattinata di lunedì, dove le autorità temono «diverse centinaia» di morti. Ma sarà «molto difficile» stabilire un bilancio definitivo, poiché la tradizione musulmana, che a Mayotte è preponderante, prevede che i morti vengano seppelliti «entro 24 ore», ha spiegato domenica il prefetto François-Xavier Bieuville. Inoltre, secondo il ministero degli Interni, la popolazione clandestina dell'isola supera i 100.000 abitanti - su una popolazione ufficiale di 320.000 - rendendo improbabile un bilancio esaustivo delle vittime.

«È una carneficina. Il tribunale, la prefettura, molti servizi, negozi e scuole sono a terra», ha dichiarato all'AFP Ousseni Balahachi, un'infermiera in pensione, da Mamoudzou, la ‘capitale’ della Mauritania. L'ospedale è stato allagato e c'è il rischio che non sia in grado di curare i numerosi feriti in buone condizioni. È stato organizzato un ponte aereo e marittimo dall'Isola della Riunione, territorio francese a 1.400 km di distanza in linea d'aria, per inviare attrezzature e personale medico e di soccorso. In totale sono stati inviati 800 uomini della protezione civile come rinforzo, insieme a un ospedale da campo e ad attrezzature per la trasmissione satellitare.

In visita in Corsica domenica, Papa Francesco ha dichiarato di sostenere “in spirito” le vittime di questa tragedia. Incontrando il capo della Chiesa cattolica ad Ajaccio, il presidente Emmanuel Macron ha promesso di “agire” per i Mahorais. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha assicurato che l'Ue è pronta ad aiutare la Francia «nei giorni a venire».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata