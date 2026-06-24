Continuano i decessi per annegamento in questi giorni di caldo estremo in Francia. Nelle ultime ore è morto anche un bambino di 6 anni ed ormai, dal 18 giugno, le vittime sono salite a 42. I casi sono stati tre nelle ultime ore, due mortali, riferisce BFM TV.

A Bègles, nella Gironda, il bambino, sfuggito alla sorveglianza dei genitori ieri sera poco prima delle 19, è stato ripescato fra le onde ed è morto poco più tardi in ospedale. Nella regione della Marna, ad est dell'Ile-de-France, due ragazzi si sono tuffati in una zona vietata del fiume, uno dei due è annegato l'altro è stato ricoverato in ospedale in stato di shock.

Infine, nella Val-d'Oise, a nord di Parigi, due bambini di 3 e 9 anni che si sono tuffati in una piscina privata mentre il padre si occupava del giardino. Il più piccolo è finito sott'acqua ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

(Unioneonline)

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