Sorpresi a farsi foto e a ballare sull'ala di un aereo.

Rischiano il licenziamento gli assistenti di volo della Swiss International Air Lines, ripresi da un passeggero dal terminal mentre posavano per alcune foto a Buenos Aires, su un Boeing 777 diretto a Zurigo.

Swiss Air Lines ha dichiarato in una nota di aver avviato un’inchiesta interna e che verranno presi provvedimenti. Michael Pelzer, portavoce della compagnia di bandiera svizzera: «La sicurezza è la nostra massima priorità – questo vale non solo per i nostri passeggeri ma anche per i nostri dipendenti – Ciò che sembra divertente nel video è in realtà pericoloso per la vita. Le ali di un Boeing 777 sono alte circa cinque metri. Inoltre, dopo l'atterraggio, anche a temperature elevate, le ali possono essere coperte di ghiaccio. Una caduta da questa altezza su una superficie dura può essere devastante».

Ecco perché «ai membri dell'equipaggio non è consentito salire sulle ali, tranne in caso di emergenza». Ancora: «Questo comportamento non è conforme alle nostre norme di sicurezza, né riflette l'elevata professionalità dei nostri dipendenti».

