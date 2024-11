Al termine di una sofferta trattativa l'Eurocamera ha dato il via libera alla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione.

Risolto in extremis anche il caso della vicepresidenza dell’ex ministra spagnola Teresa Ribera, nominata anch’ella ma con riserva: Ribera si è infatti impegnata a dimettersi in caso di accuse formali per l'alluvione di Valencia.

Soddisfatta per la nomina di Fitto la premier Giorgia Meloni: «Quest'importante incarico attribuito al Commissario designato dall'Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica», ha detto, e dimostra «una ritrovata centralità dell'Italia in ambito europeo».

L’insediamento di Fitto e Ribera è previsto per il primo dicembre.

(Unioneonline)

