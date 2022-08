L'Ue si avvia a sospendere l'accordo sui visti con la Russia. Lo riporta il Financial Times: si tratterebbe di un tentativo di limitare il numero dei permessi di viaggio emessi dopo le minacce di alcuni Paesi dell'Europa orientale di chiudere unilateralmente i loro confini ai turisti russi.

Intanto le forze russe continuano a rapire i residenti nella parte occupata della regione ucraina di Kherson e ad usare la violenza durante gli interrogatori dei detenuti. Lo sostiene l'amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrinform.

"A Kherson, gli occupanti hanno rapito tre uomini e una donna. Le loro case sono state perquisite con il pretesto di una ricerca di armi illegali. Le case sono state saccheggiate, mentre i proprietari sono stati portati via in un luogo sconosciuto", si legge in una nota.

L’esercito di Kiev aggiorna il bilancio dei soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: sono circa 46.750. I militari rivendicano anche l’abbattimento di 234 caccia, 202 elicotteri e 838 droni, e la distruzione di 1.942 carri armati, 1.050 sistemi di artiglieria, 4.257 veicoli blindati per il trasporto delle truppe oltre a 15 navi e 196 missili da crociera.

Mosca: “Kiev fa terrorismo sul nucleare”

"Sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare". Lo ha detto la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista, secondo quanto riporta Itartass. "Ovviamente" il terrorismo nucleare "può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche nel modo in cui vediamo ora", ha insistito. "Mosca spera che la visita degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare, abbia finalmente luogo, nonostante l'influenza distruttiva di Kiev", ha aggiunto.

***

Aiea: “Colpiti edifici a 100 metri dalla centrale nucleare”

"Ci sono stati bombardamenti nell'area di Zaporizhzia giovedì, venerdì e sabato, ma le informazioni sulla natura del danneggiamento sono incomplete. I bombardamenti hanno colpito i cosiddetti edifici speciali dell'impianto, situati a circa cento metri dagli edifici del reattore. Ci sono stati danni anche ad alcune condutture dell'acqua, ora riparate". Lo scrive l'Aiea sul suo profilo Twitter.

***

Kiev: “A Zaporizhzhia livelli di radioattività nella norma”

"L'Ucraina ha informato l'Aiea di nuovi bombardamenti negli ultimi giorni sul sito di Zaporizhzhia ma "spiegando "che tutti i sistemi di sicurezza restano operativi e che la radioattività è nel quadro di normalità" . Lo scrive l'Aiea sul suo profilo Twitter.

***

Ore 14.30 – Mosca: “Attaccata la fabbrica di elicotteri Motor Sich a Zaporizhzhia”

"Le forze aerospaziali russe hanno attaccato la fabbrica di Motor Sich nella città di Zaporizhzhia, dove venivano riparati gli elicotteri delle forze armate ucraine", lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in una conferenza stampa, specificando che nell'operazione sono state impiegate "armi ad alta precisione". Lo riportano le agenzie russe. Gli attacchi hanno colpito anche tre posti di comando delle forze armate ucraine, tra cui una della 54esima brigata meccanizzata vicino a Kurakhove nella Repubblica popolare di Donetsk, 42 unità di artiglieria in postazioni di tiro, e personale e attrezzature militari ucraine in 139 aree nelle ultime 24 ore, ha detto Konashenkov.

***

Ore 13 – Il Papa: “I responsabili delle nazioni abbiano umanità e pietà”

Il Papa all'Angelus, recitato all'Aquila, dove è in visita pastorale, ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina e nelle altre zone del mondo colpite da conflitti. "Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia", ha detto il Papa.

***

Ore 10.30 – Kiev: “379 bambini uccisi dall'inizio dell'invasione”

Almeno 379 bambini sono stati uccisi dalle forze russe in Ucraina dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio scorso: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio del Procuratore Generale di Kiev, secondo quanto riporta Ukrinform. I bambini feriti sono almeno 733.

***

Ore 8.15 – Kiev: “Ucraino spiava per i russi, arrestato”

La polizia di Chernihiv, città nel nord-est dell'Ucraina, ha arrestato un collaboratore delle forze armate russe sorpreso a scattare fotografie di una scuola locale con una app di geolocalizzazione installata sul suo telefono cellulare. Secondo quanto riporta Ukrinform, l'uomo - un 49enne originario di Sebastopoli, in Crimea, ma residente a Chernihiv dal 2016 - passava ai russi, in cambio di denaro, le immagini dei siti fotografati, con i relativi dati sulla loro esatta ubicazione. Nel suo cellulare sono state trovate, oltre alle foto della scuola, immagini di fermate di autobus, chiese ed altri siti frequentati dal pubblico.

