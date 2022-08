Due esplosioni sono state registrate vicino all'impianto di stoccaggio del combustibile esaurito della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina: lo hanno reso noto oggi funzionari di Energodar, la cittadina che ospita l'impianto, che parlano di un attacco dell'esercito ucraino.

Secondo i funzionari filo-russi, Kiev vuole minare così la missione dell'Aiea alla centrale, in arrivo nei prossimi giorni.

Intanto, secondo l'intelligence britannica, la maggior parte delle unità russe nella regione di Kherson è probabilmente a corto di uomini e fa affidamento su fragili linee di rifornimento tramite traghetti e ponti sul fiume Dnipro. Il rapporto pubblicato oggi dal ministero della Difesa sottolinea che molto probabilmente la 49esima Armata congiunta del distretto militare meridionale (Smd) è stata rafforzata con uomini della 35esima Armata congiunta del distretto militare orientale (Emd).

Secondo i servizi di Londra l'integrazione di queste due unità suggerisce una "significativa riorganizzazione" delle forze russe in Ucraina. "C'è la possibilità realistica che la Russia si sia mossa per razionalizzare i diversi comandi operativi semi-indipendenti che hanno contribuito alle sue scarse prestazioni all'inizio dell'invasione", osserva il rapporto.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora:

Ore 8.15 – Wp: "Prima fornitura di droni iraniani alla Russia”

Mosca ha ottenuto la prima fornitura di droni iraniani da combattimenti da usare in Ucraina. Lo riporta il Washington Post, citando dirigenti americani. Cargo russi, secondo il quotidiano, sono partiti dall'Iran il 19 agosto scorso con almeno due tipi di droni, entrambi capaci di trasportare munizioni per attaccare radar, artiglieria e altri target militari: gli Shahed (nei modelli 129 e 191) e i Mohajer-6, entrambi considerati nella linea produttiva top di Teheran e progettati sia per l'attacco che per la sorveglianza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata