La missione dell'Aiea si è fermata, per il momento, sulle soglie di Zaporizhzhia.

I tecnici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, giunti in Ucraina per monitorare la delicatissima situazione nella centrale nucleare più grande d'Europa, entreranno nell'area dell'impianto non prima di domani.

Gli esperti dell'Onu, arrivati con un convoglio da Kiev, sono rimasti bloccati per tutta la giornata alle porte di Energodar, la città in mani russe dove ha sede la centrale. Nessun "pass speciale" per entrare, ha avvertito Volodymyr Rogov, membro del consiglio regionale fedele a Mosca.

Nella centrale non potranno restare più di 24 ore per i loro interventi di monitoraggio, hanno avvertito ancora i filorussi. Gli ispettori "hanno un giorno per ispezionare il funzionamento dell'impianto. Se diranno che è necessario intervenire su alcuni elementi, saremo in grado di farlo nel corso dell'ispezione", ha detto Yevhen Balytskyi, capo dell'amministrazione regionale filorussa.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Le notizie di ora in ora:

Mosca: "Sui visti decideremo risposte che l’Ue non si aspetta”

La decisione dell'Ue di sospendere il regime agevolato di rilascio dei visti con la Russia "non rimarrà senza conseguenze", in risposta Mosca "deciderà se le misure saranno simmetriche, asimmetriche o altre che in Ue non si aspettano. Se a Bruxelles hanno deciso di spararsi ancora una volta a un piede è una loro scelta". Lo ha detto a RIA Novosti il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

***

Capo Aiea: "A Zaporizhzhia per evitare l’incidente nucleare”

La missione dell'Aiea vuole "evitare un incidente nucleare" nell'impianto di Zaporizhzhia occupato dalle forze russe: lo ha dichiarato Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

***

Filorussi: "L'Aiea ha solo un giorno a Zaporizhzhia”

La missione degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia durerà solo un giorno. Lo afferma Yevhen Balytskyi, capo dell'amministrazione civile-militare dell'Oblast di Zaporizhzhia nominato dai russi, citato dall'Ukrainska Pravda. Gli ispettori "hanno un giorno per ispezionare il funzionamento dell'impianto. Se diranno che è necessario intervenire su alcuni elementi, saremo in grado di farlo nel corso dell'ispezione". Finora l'obiettivo dichiarato dell'Aiea è quello di "ispezionare il funzionamento della centrale. Questo ci sembra piuttosto vago", ha dichiarato Balytskyi.

***

Mosca: “Nella controffensiva morti 1.700 soldati ucraini”

L'esercito ucraino ha perso oltre 1.700 uomini, quattro aerei e 63 carri armati in due giorni di "fallita" offensiva lungo la linea Mykolaiv-krivyi Rih, nel sud del Paese, e altri fronti: lo afferma il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Interfax.

***

Crimea, in fiamme un deposito di petrolio

Un deposito di petrolio è in fiamme in un villaggio vicino alla città di Dzhankoy, in Crimea: lo riporta l'account Twitter di Nexta, sito d'opposizione bielorusso che trasmette in inglese da Varsavia, citando canali Telegram locali. Nexta accompagna il tweet con un breve video di un sito in fiamme da cui si leva una gigantesca colonna di fumo nero.

***

Kiev non ferma la controffensiva nel sud

L'Ucraina continua la sua offensiva contro le forze di Mosca nella parte meridionale del Paese,

facendo arretrare la linea del fronte nemico "in alcuni punti" grazie a difese russe "relativamente poco solide": lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

***

Grano, salpano altre tre navi

Tre navi cariche di cereali ucraini lasceranno oggi i porti del Paese dirette in Spagna e Turchia: lo ha reso noto il Centro congiunto di coordinamento (Jcc) istituito a Istanbul. Lo riporta Interfax.

***

Aiea verso Zaporizhzhia

Un convoglio di auto della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha lasciato mercoledì mattina Kiev si è diretto verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, secondo testimoni citati da media internazionali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata