Dopo l’attacco al ponte in Crimea, si solleva l’ira di Mosca che torna a bombardare Kiev e tutta l’Ucraina.

Diverse forti esplosioni hanno colpito il centro della capitale. "Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti", ha scritto in un tweet il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko.

"Uno dei missili è caduto vicino all'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky", sostiene l'agenzia statale russa Ria Novosti. "L'attacco aereo continua, chiedo a tutti di mantenere la calma e di restare nei rifugi. La difesa aerea opera nella regione. L'allerta aerea è ancora in corso. Teniamo duro", le parole del governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba.

Tutte le stazioni sotterranee della metropolitana di Kiev sono state adibite a rifugi.

Esplosioni anche a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (est), Ternopil (ovest) e a Leopoli (ovest). Ancora missili nella notte anche nel centro di Zaporizhzhia. "Il terrore del nemico continua. Un altro condominio è stato distrutto in un attacco missilistico sul centro di Zaporizhzhia. Ci sono vittime", ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh.

Una reazione durissima di Mosca dopo l'attentato al ponte strategico che collega la Russia alla penisola annessa nel 2014. Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che la risposta russa sarà "dura" se Kiev continuerà a “compiere attacchi terroristici sul territorio russo”. Nelle ultime ore il numero uno del Cremlino ha alzato i toni accusando pubblicamente Kiev: l'esplosione sul ponte è stata, ha detto, opera dei "servizi speciali dell'Ucraina", che hanno commesso "un atto di terrorismo" contro "un'infrastruttura civile critica della Russia". Dopo quell’attacco, ha detto il presidente russo, “l’Ucraina si pone sullo stesso piano delle organizzazioni terroristiche internazionali”.

E gli attacchi di oggi sono solo l’inizio, afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev: “Il primo attacco è arrivato, ce ne saranno altri, dal mio punto di vista l’obiettivo deve essere lo smantellamento totale del regime politico in Ucraina”.

La giornata di ora in ora:

“A Kiev distrutte infrastrutture, zone senza elettricità”

Undici importanti infrastrutture in otto regioni ucraine e a Kiev sono state danneggiate, parte delle regioni è senza elettricità, tutti i servizi stanno cercando di ripristinare le infrastrutture. Lo riferisce Suspilne citando la portavoce della polizia nazionale ucraina Maryana Reva.

***

Medvedev: “Gli attacchi di oggi sono solo l’inizio”

Gli attacchi di oggi in Ucraina sono solo un "primo episodio" di rappresaglia: lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, chiedendo il "totale smantellamento" del potere politico ucraino. "Il primo attacco è stato sferrato, ce ne saranno altri", ha scritto su Telegram, dopo una riunione del Consiglio sotto la guida del presidente Vladimir Putin. "Dal mio punto di vista, (l'obiettivo) deve essere lo smantellamento totale del regime politico in Ucraina", ha affermato.

***

La Nato condanna gli attacchi di Mosca: “Con Kiev finché servirà”

“Ho parlato con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba che ha condannato gli orribili e indiscriminati attacchi della Russia alle infrastrutture civili in Ucraina. La Nato continuerà a sostenere il coraggioso popolo ucraino nella lotta contro l'aggressione del Cremlino per tutto il tempo necessario". Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

***

Lukashenko annuncia truppe comuni con la Russia

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko accusa l'Ucraina di voler preparare un attacco contro la Bielorussia e annuncia che Minsk schiererà sue truppe insieme a quelle russe "nella regione".

“I leader della Nato e di alcuni Paesi europei stanno valutando le opzioni per attaccare la Bielorussia, anche con un'arma nucleare”, ha detto Lukashenko per giustificare la mossa.

***

L'ambasciata Usa invita gli americani a lasciare il Paese

"La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili dell'Ucraina e le strutture governative a Kiev e altrove. I continui attacchi della Russia in Ucraina rappresentano una minaccia diretta per i civili e le infrastrutture civili. L'ambasciata degli Stati Uniti esorta i cittadini statunitensi a rifugiarsi sul posto e a lasciare l'Ucraina ora, utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente qualora questo sia possibile in condizioni di sicurezza". Lo scrive in un tweet l'ambasciata Usa a Kiev, invitando i propri cittadini a visitare il sito della gestione delle crisi del Dipartimento di Stato.

***

Kadyrov: “Ti avevamo avvertito Zelensky, ora scappa"

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha dichiarato di essere assolutamente soddisfatto della conduzione della cosiddetta “operazione speciale” russa in Ucraina: lo riporta la Tass. In precedenza Kadyrov aveva criticato duramente gli alti comandi di Mosca. "Ora sono soddisfatto al cento per cento del modo in cui l'operazione militare speciale si sta conducendo", ha scritto oggi sul suo canale Telegram: "Ti avevamo avvertito, Zelensky, che la Russia non aveva ancora iniziato. Smettila di lamentarti come una feccia. È meglio che scappi prima di essere colpito. Scappa. Scappa, Zelensky, scappa senza guardare l'Occidente".

***

Missili russi attraverso il nostro spazio aereo

La Moldavia ha dichiarato che i missili russi che hanno colpito l'Ucraina hanno attraversato il suo spazio aereo.

***

Metsola: “Nauseanti i raid a Kiev, l'Ucraina vincerà”

"Quello che sta accadendo ora a Kiev è nauseante. Mostra al mondo, ancora una volta, il regime che abbiamo di fronte: un regime che prende di mira indiscriminatamente. Un regime che fa piovere terrore e morte sui bambini. Questo è criminale. Saranno chiamati a risponderne. L'Ucraina vincerà. L'Europa non distoglierà lo sguardo". Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola commentando l'ondata di raid che ha colpito la capitale ucraina e il resto del Paese.

***

Ore 10 – Colpito anche un parco giochi

Le strade centrali di Kiev sono chiuse al traffico, i treni su tutte le linee della metropolitana sono stati sospesi in seguito all'attacco russo con missili sulla capitale. Anche un parco giochi per bambini è stato colpito, i video pubblicati sul web mostrano un cratere vicino alle altalene. I missili hanno colpito i distretti di Shevchenkiv e Solomyan. Lo riferiscono i media ucraini.

***

Bombe a Kiev, Zelensky: “I russi stanno cercando di spazzarci via”

"Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti". Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

***

Almeno un morto e cinque feriti a Zaporizhzhia

Almeno un civile è morto e altri cinque sono rimasti feriti nell'attacco missilistico russo della notte scorsa che ha centrato un condominio di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta il Guardian. "Questa notte, i terroristi russi hanno ancora una volta tolto la vita a un civile. Alle sei del mattino il bilancio è di un un morto. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti c'è un bambino che ha riportato tagli da frammenti di vetro", ha scritto Kurtev. L'attacco è avvenuto poco prima della 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia) e proseguono in queste ore le ricerche di eventuali altre vittime o sopravvissuti.

