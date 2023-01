Colloquio telefonico tra i leader di Turchia e Russia sulla guerra in Ucraina.

Il presidente Erdogan, al telefono con Vladimir Putin, ha chiesto un cessate il fuoco “unilaterale” e una soluzione pacifica della crisi: «Gli appelli alla pace e ai negoziati tra Mosca e Kiev dovrebbero essere sostenuti da uno stop al fuoco e da una visione per una soluzione equa».

Tra i temi della telefonata anche l’energia, relazioni bilaterali e Siria. In particolare, Erdogan ha affermato di aver rafforzato le infrastrutture per la creazione di un centro per il gas naturale in Turchia e che completerà la road map sulla questione il prima possibile. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, Erdogan ha inoltre chiesto misure specifiche per liberare il nord della Siria dai terroristi.

Nel frattempo il patriarca russo Kirill invoca una tregua dalla guerra per il Natale ortodosso. In un comunicato, come riferisce la stampa del Cremlino, «il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill invita tutte le parti coinvolte nel conflitto interno a stabilire una tregua natalizia dalle 12:00 ora di Mosca del 6 gennaio alle 12:00 del 7 gennaio, in modo che gli ortodossi possano partecipare alle funzioni religiose della vigilia e del giorno di Natale».

