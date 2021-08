Scatta l’allarme dengue nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Si tratta di una malattia provocata da almeno quattro tipi di virus, trasmessi dalla puntura della femmina della zanzara Aedes aegypti.

Questa mattina è arrivata la conferma direttamente dal governatore Yogi Adityanath: è proprio la dengue la misteriosa malattia che nell’ultima settimana ha causato decine di vittime, tra cui numerosissimi bambini.

L’epidemia, particolarmente aggressiva, nei giorni scorsi aveva scatenato la rabbia della popolazione contro il Dipartimento della salute dello stato, che è il più grande e popoloso dell’India.

Le autorità sono stata attaccate per la negligenza e per aver minimizzato l’insorgere dei primi casi, non lanciando l’allarme in tempo.

Poi i reporter di vari media, visitando la zona, hanno smentito la versione ufficiale e rivelato che gran parte delle vittime riportava febbre molto alta, disidratazione, mal di testa e un improvviso calo delle piastrine, noti sintomi della dengue.

Alla fine le autorità sono state costrette ad ammettere. Troppo tardi. Secondo il Times of India 72 bambini sui 135 attualmente ricoverati al Medical College di Firozobad sono in condizioni gravissime, e almeno la metà di loro mostra gli inequivocabili sintomi della dengue.

I medici hanno rivelato che solo nelle ultime 24 ore sono morti 12 bambini.

"La situazione in molti distretti è allarmante", denuncia Manish Asija, membro dell'assemblea legislativa dello stato, che afferma che le "inondazioni e la mancanza totale di misure minime di sanificazione e igiene sono la causa della disastrosa diffusione della dengue".

