"Sfido Vladimir Putin a un singolo combattimento di arti marziali. La posta in gioco è l'Ucraina".

È la provocazione del miliardario americano Elon Musk, che ha lanciato il suo guanto al presidente russo con un post su Twitter.

"Sei d'accordo a fare questo combattimento?", ha aggiunto il numero uno di Tesla, rivolgendosi al leader di Mosca, grande appassionato di arti marziali e in particolare di judo, direttamente in russo.

Il messaggio di Musk è stato accompagnato dal video di un suo colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre che da un incoraggiamento all'Ucraina a "restare forte" e da una testimonianza di "simpatia verso il grande popolo della Russia che non vuole questa" guerra.

Dopo l'invasione delle forze di Mosca, Musk aveva messo a disposizione di Kiev dal 24 febbraio l'accesso ai 2000 satelliti di Space X, collegati al sistema satellitare Internet Starlink che consente di tenere d'occhio via web aree del pianeta non autorizzate: un gesto che Zelensky aveva commentato dicendosi "grato al signor Musk per il sostegno dato a parole e nei fatti

all'Ucraina".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata