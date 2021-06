In Germania, nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, la Cdu – l'Unione Cristiano-Democratica, partito della cancelliera Angela Merkel – guidata da Reiner Haseloff è in chiarissimo vantaggio, con il 36% dei consensi (+6,2%), secondo i primi exit poll divulgati dalla televisione pubblica Ard.

L'ultradestra di Alternative für Deutschland (Afd) segue al secondo posto con il 22,5% (-1,8%).

Anche i socialisti dell’Spd perdono punti, attestandosi all'8,5% (-2,1)

"Un risultato sensazionale", ha commentato il segretario generale della Cdu Paul Ziemiak.

"Un candidato forte, un chiaro profilo di centro, e una campagna svolta con determinazione. Questo è stato decisivo. La Sassonia Anhalt resta stabile. E la Cdu ha chiaramente vinto queste elezioni. È una buona giornata", ha aggiunto.

Le elezioni in Sassonia-Anhalt sono considerate da molti analisti politici l’ultimo test importante prima delle elezioni federali in programma a settembre.

