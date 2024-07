Alla vigilia del voto in Francia Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National (Rn), non ha dubbi sul conflitto in Ucraina. Così come dichiarato in un’intervista rilasciata alla CNN, in caso di vittoria, un primo ministro del suo partito impedirà a Kiev di usare armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la Russia. Ma non solo. Ha annunciato anche che ostacolerà un possibile invio di soldati francesi in Ucraina.

«Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non verranno inviate truppe in Ucraina», ha aggiunto. «L'ultima parola spetta al primo ministro», ha aggiunto. Macron è stato uno dei primi leader a consentire pubblicamente all'Ucraina di colpire obiettivi all'interno della Russia, ponendo le basi perché gli americani facessero lo stesso. Con il nulla osta, Kiev ha così colpito basi militari russe, formazioni e artiglieria del Cremlino.

Le Pen ha dichiarato poi che la Francia non dovrà diventare una co-belligerante nel conflitto armato, con l’uso di suoi missili in territorio russo.

(Unioneonline/v.f.)

