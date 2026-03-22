Elezioni in Francia, festa grande a Parigi per il nuovo sindaco Emmanuel GrégoireLungo abbraccio del socialista con la prima cittadina uscente Anne Hidalgo davanti all'Hotel de Ville
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Festa grande questa sera a Parigi per il sindaco eletto, il socialista Emmanuel Grégoire, che ha attraversato la città in 'Velib', la bicicletta in sharing simbolo degli "anni Hidalgo". Ed è proprio la sindaca uscente, anche lei socialista, Anne Hidalgo, ad accogliere nell'emozione generale il nuovo sindaco davanti all'Hotel de Ville.
Hidalgo ha augurato buon lavoro al suo successore rivendicando la vittoria socialista contro «le offese della destra». Poi l'abbraccio fra i due, quindi la consegna - simbolica - da parte di Hidalgo a Grégoire, delle chiavi della città. Una folla sempre più numerosa sulla grande spianata dell'Hotel de Ville, ha applaudito e intonato slogan per la sinistra che governa la capitale ormai da 25 anni.
«Grazie Anne», è stato lo slogan per la sindaca uscente. Lungo l'abbraccio del neosindaco anche con il segretario socialista, Olivier Faure, giunto davanti al Comune a festeggiare la vittoria del candidato della gauche.
(Unioneonline)