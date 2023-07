Si chiama Threads ed è il nuovo rivale di Twitter. Si tratta del social network lanciato da Meta, proprietaria di Facebook. «Facciamolo. Benvenuto in Threads», ha scritto l'amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg nel suo primo post sulla neonata piattaforma.

Nelle prime quattro ore gli abbonati sono stati 5 milioni.

Visivamente Threads si presenta come la versione testuale di Instagram ma in Europa non è stato ancora implementato.

«Uno spazio per aggiornamenti in tempo reale e conversazioni pubbliche» che si basa sulle credenziali di Instagram degli utenti, spiega Meta. Supporta messaggi di testo fino a 500 caratteri, foto e video fino a cinque minuti. I thread supporteranno anche i repost - come i retweet - così come i post con le citazioni. Gli utenti possono limitare le loro risposte, bloccare e segnalare altri utenti. E i post di Thread possono essere facilmente condivisi come Storie su Instagram. «Il nostro piano è lavorare con ActivityPub per dare la possibilità di trasferire i tuoi contenuti su un altro servizio - ha scritto la società sul blog - La nostra visione è che le persone che utilizzano app compatibili saranno in grado di seguire e interagire con le persone su Threads senza avere un account Threads e viceversa, inaugurando una nuova era di reti diverse e interconnesse».

«Ci vorrà del tempo, ma penso che sarà un'app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone - scrive Zuckerberg in un post su Threads poco dopo il suo lancio - Twitter ha avuto l'opportunità di farlo ma non è riuscita. Noi speriamo di farlo». L'app arriva in 100 Paesi del mondo, ma non in Europa, ed è compatibile sia con il sistema operativo Android di Google sia con iOS di Apple.

