È morto a 74 anni Stephen E. Wilhite, il “papà” del formato Gif (Graphics Interchange Format).

Nato il 3 marzo 1948, è deceduto per complicazioni legate al Covid il 14 marzo, ma la notizia è circolata solo in queste ore.

Inizialmente, sul finire degli anni Ottanta, il formato Gif non era pensato per “meme” e immagini animate ma voleva offrire un modo per facilitare il download di immagini a colori in un momento in cui la velocità di Internet era completamente differente da quella attuale.

Wilhite, all’epoca dell’invenzione, era impiegato al CompuServe e nel tempo è sempre stato lontano dai riflettori.

Dopo essersi ritirato all'inizio degli anni 2000, ha passato la sua vita viaggiando e costruendo modellini di treni nel seminterrato di casa: "Anche con tutti i suoi successi, è rimasto un uomo molto umile, gentile e buono", ha detto la moglie Kathaleen.

(Unioneonline/s.s.)

