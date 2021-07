Mentre era in attesa di essere giustiziato in carcere in California, Rodney James Alcala è morto in ospedale dopo una lunga malattia.

Conosciuto come uno dei più feroci serial killer della storia americana, il 77enne era stato soprannominato “Dating Game Killer” perché per uccidere ragazzi e ragazze dava loro degli appuntamenti. Le sue vittime, dagli anni Settanta, sono state almeno 130.

La condanna alla pena di morte emessa nel 2010 si riferisce però solo a cinque episodi portati a termine in California tra il 1977 e il 1979, compreso anche quello di una 12enne. Nel 2013 un’altra sentenza gli ha inflitto 25 anni di carcere per aver ammesso di essere il colpevole di due omicidi avvenuti a New York.

Alcala, malato da tempo, era ricoverato nell'ospedale di San Joaquin Valley.

(Unioneonline/s.s.)

