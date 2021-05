Aveva solo 11 anni quando entrò alla Casa Bianca e intervistò Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia.

Damon Weaver era anche lui afroamericano e sui social divenne una piccola star.

Lo scorso primo maggio è morto a 23 anni.

E' morto per cause naturali, spiega la sorella, e per ora non sono trapelati altri dettagli.

La sua intervista a Obama risale al 13 agosto 2009 e dura circa dieci minuti.

"Quell'esperienza gli cambiò la vita", racconta sempre la sorella, spiegando che Damon stava studiando Comunicazione alla Albany State University, in Georgia.

Nella chiacchierata col presidente i due parlarono di scuola, di bullismo, di basket e di altri temi.

"Posso diventare suo amico? Biden è già d'accordo", le ultime parole che rivolse al capo di Stato, che con un ampio sorriso rispose: "Certamente!".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata