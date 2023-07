Addio a Jane Birkin. L’attrice britannica, naturalizzata francese, è morta a 76 anni. Poco si sa al momento su cosa sia accaduto, sembra che sia stata trovata senza vita nella sua casa a Parigi. Di recente aveva dovuto annullare diversi concerti per motivi di salute.

"Sono sempre stata una grande ottimista - aveva scritto in un comunicato che annunciava l'annullamento delle date - e mi rendo conto che mi serve ancora un po' di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi".

Era nata a Londra nel 1946, si era sposata con il compositore John Barry, da cui ha avuto una figlia poi morta nel 2013, e aveva in seguito incontrato Serge Gainsbourg con il quale aveva conosciuto un grandissimo successo per il duetto “Je t’aime... moi non plus”. Nel 1971 era nata la loro figlia, l’attrice Charlotte Gainsbourg.

