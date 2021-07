I presunti assassini del presidente haitiano, Jovenel Moise, sono stati arrestati o uccisi dalla polizia. Lo rende noto il Segretario di Stato di Haiti.

Si tratta di mercenari. Quattro sono stati uccisi e due sono stati arrestati, ha precisato il direttore generale della Polizia nazionale Leon Charles.

“Quattro mercenari sono stati uccisi, altri due sono stati fermati e sono sotto il nostro controllo - ha detto in televisione -. Tre poliziotti che erano stati presi in ostaggio sono stati liberati".

Il presidente Moïse è stato assassinato da un commando armato in piena notte nella sua abitazione di Port au Prince.

Nell’agguato è rimasta gravemente ferita anche la moglie Martine Moise, che è stata trasferita in aereo a Miami. Sarà curata nel Miami Baptist Hospital.

Un aereo della compagnia sanitaria Trinity Air Ambulance è partito ieri pomeriggio dalla capitale haitiana per atterrare nell'aeroporto di Fort Lauderdale, a nord di Miami. Secondo i media statunitensi la first lady si trova in "condizioni stabili ma critiche".

