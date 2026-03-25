Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il servizio di sicurezza interna.

Il Servizio di Sicurezza Interna estone (Iss) ha annunciato che non ci sono state conseguenze per la rete. «Un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente», ha dichiarato l'Iss in un comunicato stampa.

«Il drone è entrato nello spazio aereo estone provenendo dallo spazio aereo russo», aggiunge il comunicato

(Unioneonline)

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