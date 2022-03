"Dobbiamo prepararci, ma non è assolutamente un'economia di guerra. Ho visto degli allarmi esagerati. Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire, sennò saremmo già in una fase di razionamento".

Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, nella seconda giornata del vertice di Versailles.

I leader Ue hanno discusso dell’impatto della guerra in Ucraina sull’economia europea e di come renderla più solida, con due focus: come aumentare la spesa per la difesa e come raggiungere l’indipendenza energetica dagli idrocarburi russi entro il 2027.

"Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento – ha proseguito Draghi – e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali". "Nel lungo periodo la sostituzione di fonti fossili con rinnovabili è l'unica strada ma occorre fare molto di più, ora, per aumentare gli investimenti" in questa area. La Commissione ha promesso che aiuterà gli Stati membri in ogni possibile modo".

"Se l'economia dovesse indebolirsi – ha quindi aggiunto il premier – occorrerà una risposta politica di bilancio che non può essere dei bilanci nazionali, ma deve essere una risposta europea".

"La nostra performance è stata eccezionale – ha poi precisato a proposito dell’Italia – noi entriamo con un acquisito di crescita molto alto e siamo in grado di affrontare un rallentamento anche temporaneo dell'economia". Quindi la precisazione per cui il premier ha ribadito di "non prevedere" rischi per il debito italiano dalla conferma della stretta confermata ieri dall'Eurotower.

Sul tema della sicurezza, Draghi ha anzitutto rassicurato circa i timori di un eventuale allargamento della guerra. “Non vedo il rischio – ha spiegato – lo hanno detto anche i nostri alleati". "Più pesanti sono le sanzioni e minore è il rischio di un allargamento del conflitto", ha precisato.

Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice, ha affermato come non si escludano “ulteriori sanzioni. Se le cose continuano così sul piano militare prenderemo misure ulteriori”.

